«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы»

Дата публикации: 10-07-2021

На сайте «Марселя» появилась информация о подписании Пау Лопеса, права на которого принадлежат «Роме». Французы арендовали 26-летнего голкипера на 1 сезон. Соглашение между клубами предусматривает возможность полноценного выкупа.



Одной из причин того, что римляне отдали основного вратаря в другой клуб, является их интерес к португальцу Рую Патрисиу. В ближайшее время «Рома» намерена договориться о его переходе с «Вулверхэмптоном». За своего голкипера англичане получат 10 млн евро сразу и 3 млн евро в качестве бонусов.



Лопес воспитывался в структуре «Эспаньола», где провел 4 сезона. В 2018 году он заключил контракт с «Бетисом», а еще через год стал игроком «Ромы».



В сезоне 2020/21 на счету испанца 34 встречи за «Рому» (9 «сухих» матчей).