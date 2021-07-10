«Милан» переподписал контракт с одним из основных защитников

Дата публикации: 10-07-2021

Давиде Калабрия продлил соглашение с «Миланом» до лета 2025 года. Защитник является воспитанником итальянской команды, в структуре клуба он находится уже 14 лет. Его карьера связана исключительно с «россонери». Всего в составе «Милана» Калабрия провел 151 встречу, а в 2017 году вместе с клубом игрок завоевал Суперкубок Италии.



Предыдущее соглашение Калабрии с командой Стефано Пиоли завершалось летом 2022 года. По новому контракту зарплата футболиста составит € 2 млн в год без учета бонусной составляющей.



В минувшем сезоне на счету крайнего защитника 39 поединков за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он отличился 2 раза и сделал 2 ассиста.



Трансферная стоимость Калабрии составляет 25 000 000 евро (по версии портала Transfermarkt.de).