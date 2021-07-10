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«Гент» хочет за Яремчука не меньше 20 млн евро

Дата публикации: 10-07-2021

«Гент» хочет за Яремчука не меньше 20 млн евро

Ресурс VoetbalBelgie.com пишет, что «Гент» готов отпустить Романа Яремчука. При этом бельгийцы намерены неплохо заработать на украинском футболисте. Его трансфер клуб оценил в 20 млн евро.

Основным претендентом на форварда является «Бенфика». По данным источника, португальцы уже приступили к обсуждению вопросов, связанных с подписанием Яремчука.

Среди конкурентов «Бенфики» за право заключить контракт с украинцем называются «Вольфсбург» и «Лацио». Ранее интерес к нападающему приписывали и «Вест Хэму».

В завершившемся сезоне Яремчук выходил на поле в футболке «Гента» в 43 встречах (23 забитых мяча, 8 голевых пасов). На Евро-2020 центрфорвард провел 5 поединков, забил 2 гола раза и сделал 1 результативную передачу.

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