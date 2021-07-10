«Гент» хочет за Яремчука не меньше 20 млн евро

Дата публикации: 10-07-2021

Ресурс VoetbalBelgie.com пишет, что «Гент» готов отпустить Романа Яремчука. При этом бельгийцы намерены неплохо заработать на украинском футболисте. Его трансфер клуб оценил в 20 млн евро.



Основным претендентом на форварда является «Бенфика». По данным источника, португальцы уже приступили к обсуждению вопросов, связанных с подписанием Яремчука.



Среди конкурентов «Бенфики» за право заключить контракт с украинцем называются «Вольфсбург» и «Лацио». Ранее интерес к нападающему приписывали и «Вест Хэму».



В завершившемся сезоне Яремчук выходил на поле в футболке «Гента» в 43 встречах (23 забитых мяча, 8 голевых пасов). На Евро-2020 центрфорвард провел 5 поединков, забил 2 гола раза и сделал 1 результативную передачу.