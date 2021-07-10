Марио Фернандес: есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России
Марио Фернандес оценил вероятность завершения выступления за российскую сборную.
Слова защитника ЦСКА опубликовал ресурс «Sport24»: «Увидите ли вы меня в Катаре? Пока я не готов ответить на этот вопрос. Вначале я поговорю с ЦСКА и РФС. Не исключаю, что я больше не буду выступать за сборную. Мое состояние заметно отличается от того, каким оно было 8-10 годами ранее. На восстановление мне необходимо больше времени. Прошлый сезон выдался для меня крайне тяжелым. Я заразился коронавирусом, после чего регулярно травмировался».
Также Фернандес рассказал и о своем будущем: «Я часто обсуждаю карьеру с родными. Не готов выступать так долго, как Жирков. На профессиональном уровне ближайшие 2-3 года станут для меня последними. В 33 года я планирую завершить карьеру».
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