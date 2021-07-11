«Зенит» интересуется защитником «Байера»
Дата публикации: 11-07-2021
Альберт Вайсс сообщил в своем Twitter-аккаунте, что «Зенит» заинтересован в услугах защитника Джонатана Та, выступающего за леверкузенский «Байер». Другим претендентом на 25-летнего игрока является английский «Арсенал». «Пушкари» готовы выложить за немца порядка 20 млн евро.
Карьера Та начиналась в малоизвестных клубах «Альтона 93» и «Конкордия фон 1907». Состав «Байера» игрок пополнил в 2015 году. В завершившемся сезоне на счету немецкого футболиста 35 встреч за леверкузенскую команду, в которых он отметился 1 голом, 1 ассистом и 3 предупреждениями.
За сборную Германии Та провел 13 поединков (без результативных действий).
Стоимость защитника составляет 22 млн евро (Transfermarkt.de).
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