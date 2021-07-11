«Арсенал» объявил о переходе Тавареша
На сайте «Арсенала» появилась информация о трансфере Нуну Тавареша. 21-летний игрок «Бенфики» присоединится к «канонирам» после того, как пройдет карантин. В новой команде защитник взял себе 20 номер.
Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», прокомментировал переход Тавареша. Специалист заявил: «Мы рады, что Нуну присоединился к нам. За последние годы он заметно прибавил. Тавареш способен укрепить нашу оборону и сделать «Арсенал» сильнее. Мы все очень ждем, когда он сможет провести свою первую тренировку».
Тавареш воспитывался в академии «Бенфики». За португальскую команду он провел 41 встречу (1 забитый мяч, 7 результативных пасов).
По данным Goal.com, боссы лиссабонцев получили за своего подопечного 7 млн евро без учета последующих бонусных отчислений.
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