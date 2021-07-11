«Барселона» и «Атлетико» могут провернуть обмен игроками
Дата публикации: 11-07-2021
«Football Espana», указывая в качестве источника «Mundo Deportivo», пишет об обмене топ-футболистами, который готовят «Атлетико» и «Барселона». «Матрасники» намерены вернуть Антуана Гризманна, «Барселона» получит за него Сауля Ньигеса, принадлежащего мадридцам.
Слухи о возможном уходе испанца из «Атлетико» появились довольно давно. Отчасти это объясняется тем, что для Диего Симеоне Сауль стал не таким значимым игроком, как был раньше.
Каталонцы также готовы расстаться с Гризманном, который так и не стал для клуба системообразующим футболистом. Его уход разгрузит зарплатную ведомость «Барселоны», но в случае обмена «матрасники» могут попросить в качестве доплаты за Сауля еще 20 млн евро.
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