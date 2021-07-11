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В ближайшие дни «Лестер» может пополниться экс-защитником «Челси»

Дата публикации: 11-07-2021

В ближайшие дни «Лестер» может пополниться экс-защитником «Челси»

В скором времени Райан Бертранд может оказаться в «Лестер Сити». О возможном переходе 31-летнего защитника в стан «лис» сообщил в своем «Твиттере» Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, трудовой договор футболиста с «Лестером» будет рассчитан до 2023 года с опцией пролонгации на 1 сезон.

Бертранд длительное время был игроком «Челси» (2005-2015 года). Однако за основу лондонцев он провел всего 57 матчей, отличившись 2 раза и сделав 2 результативные передачи. «Аристократы» несколько раз отдавали защитника в аренду, а в 2015 году продали его «Саутгемптону» за 13,3 млн евро.

Контракт Райана со «святыми» истекал этим летом. Стороны не смогли договориться о его продлении, и футболист покинул команду.

В сезоне 20/21 на его счету 34 матча за «Саутгемптон» (1 ассист).

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