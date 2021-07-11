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«Челси» может продать трех футболистов ради трансфера Холанда

Дата публикации: 11-07-2021

«Челси» может продать трех футболистов ради трансфера Холанда

«Goal», ссылаясь на «Football.London», сообщает, что ради подписания Эрлинга Холанда «Челси» готов устроить небольшую распродажу. «Аристократы» намерены выставить на трансфер сразу 3 футболистов.

Лондонцы хотят продать Тэмми Абрахама, Хакима Зиеша и Тьемуэ Бакайоко. Два последних в скором времени могут стать игроками «Милана».

Ранее СМИ сообщали, что Холанду интересен вариант с переходом в «Челси», возглавляемый Томасом Тухелем. Однако за подписание результативного бомбардира «аристократам» придется заплатить около 200 млн евро.

Права на Эрлинга принадлежат «Боруссии» (Дортмунд), которая выкупила его у «Зальцбурга» в 2020 году. В минувшем сезоне норвежец провел за «шмелей» 41 матч во всех соревнованиях, забив 41 гол и сделав 12 результативных передач.

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