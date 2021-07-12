«Краснодар» близок к покупке форварда «Альмерии», которого хотел «Спартак»

Дата публикации: 12-07-2021

Ресурс «Footmercato» опубликовал информацию о потенциальном новичке «Краснодара». Умар Садик, принадлежащий «Альмерии», согласился подписать контракт с «быками».



Источник сообщает, что в России нигериец будет получать 2 млн евро с учетом бонусов. В настоящее время «Краснодар» обсуждает условия трансфера с «Альмерией». Если сделка состоится, то 24-летний форвард подпишет с «быками» 4-летнее соглашение.



Ранее СМИ писали об интересе к Садику со стороны различных клубов, в том числе московского «Спартака». «Красно-белые» предлагали за нигерийца 16 млн евро. Другим претендентом на нападающего был «Айнтрахт», оценивший его трансфер в 18 миллионов.



«Альмерия» планирует получить за Садика не менее 30 млн евро, отступные за него составляют 60 млн евро.