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«Милан» нашел в «Монако» сменщика для Тео Эрнандеса

Дата публикации: 12-07-2021

«Милан» нашел в «Монако» сменщика для Тео Эрнандеса

«Милан» интересуется левым защитником «Монако». Об этом в своем «Твиттере» написал Фабрицио Романо.

Инсайдер рассказал, что руководство итальянского клуба видит в Фоде Балло-Туре замену Тео Эрнандесу. Переговоры относительно трансфера 24-летнего сенегальца стартовали. Интересно, что «монегаски» уже определились с его заменой. После продажи игрока «Монако» планирует подписать игрока «Кельна» Исмаила Якобса.

Балло-Туре прошел школу «ПСЖ». В 2014-2017 годах футболист защищал цвета второй команды парижан, после чего подписал контракт с «Лиллем». В «Монако» он перебрался в январе 2019 года.

В сезоне 20/21 на его счету 29 матчей за (5 голевых пасов).

Ценник на сенегальца составляет 6,5 млн евро («Transfermarkt»).

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