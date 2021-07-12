«Шахтер» получил отказ от «Интера» в трансфере защитника за 6 млн евро
Дата публикации: 12-07-2021
«TuttoMonza» пишет, что «Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере Лоренцо Пиролы.
Источник сообщает, что 19-летний защитник был интересен «Шахтеру» и «Сассуоло», предлагавшим за него 6 и 4 млн евро соответственно. «Интер» отказал обоим клубам.
Симоне Индзаги, недавно возглавивший миланцев, намерен лично изучить качества Пиролы в процессе предсезонной подготовки. Решение о судьбе итальянца в составе «нерадзурри» планируется принять после его просмотра.
С «Интернационале» Пирола, являющийся воспитанником клуба, связан контрактом до лета 2025 года.
Сезон 2020/2021 центрбек провел в составе «Монцы». На его счету 16 встреч в Серии В (0 результативных действий, 1 удаление).
Transfermarkt.de оценивает Пиролу в 2,5 миллиона евро.
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