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«Шахтер» получил отказ от «Интера» в трансфере защитника за 6 млн евро

Дата публикации: 12-07-2021

«Шахтер» получил отказ от «Интера» в трансфере защитника за 6 млн евро

«TuttoMonza» пишет, что «Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере Лоренцо Пиролы.

Источник сообщает, что 19-летний защитник был интересен «Шахтеру» и «Сассуоло», предлагавшим за него 6 и 4 млн евро соответственно. «Интер» отказал обоим клубам.

Симоне Индзаги, недавно возглавивший миланцев, намерен лично изучить качества Пиролы в процессе предсезонной подготовки. Решение о судьбе итальянца в составе «нерадзурри» планируется принять после его просмотра.

С «Интернационале» Пирола, являющийся воспитанником клуба, связан контрактом до лета 2025 года.

Сезон 2020/2021 центрбек провел в составе «Монцы». На его счету 16 встреч в Серии В (0 результативных действий, 1 удаление).

Transfermarkt.de оценивает Пиролу в 2,5 миллиона евро.

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