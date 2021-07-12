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Источник: Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов

Дата публикации: 12-07-2021

Источник: Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов

Сборная Нидерландов определилась с новым тренером. Им станет 69-летний Луи ван Гал. Об этом посредством «Twitter» поведал авторитетный инсайдер Николо Скира.

По его данным, контракт специалиста с Королевским футбольным союзом Нидерландов будет рассчитан на 2 года.

Ранее с «оранжевыми» работал Франк де Бур, но он продержался у руля сборной меньше года. После не самого удачного выступления на Евро-2020, где Нидерландам не покорилась стадия 1/8 финала (проиграли Чехии со счетом 0:2, де Бур оставил свой пост.

Стоит упомянуть, что Ван Гал уже дважды руководил голландской сборной, в 2000-2001 и 2012-2014 года соответственно. В 2014-ом его подопечные стали бронзовыми призерами чемпионата Мира. Примечательно, что в 2019 году он заявил о завершении карьеры, но теперь вновь вернется к работе. Последним клубом Ван Гала был английский «Ман Юнайтед», из которого он ушел 5 лет назад.

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