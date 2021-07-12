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Яремчук согласился на переход в «Бенфику»

Дата публикации: 12-07-2021

Яремчук согласился на переход в «Бенфику»

Роман Яремчук дал согласие на переезд в Португалию. Теперь «Бенфике» предстоит договориться с «Гентом» об условиях сделки, о чём информирует Voetbal24.be.

Осуществить переход будет не так просто из-за высоких требований бельгийцев. Боссы «буйволов» планируют получить за украинского нападающего порядка 20 000 000 евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук также интересен немецкому «Вольфсбургу», итальянскому «Лацио» и английскому «Вест Хэму».

В сезоне 2020/2021 форвард появлялся на поле в футболке бельгийской команды в 43 поединках, в которых отличился 23 раза и сделал 8 голевых пасов. Кроме того, Яремчук был в обойме сборной свой страны на Евро-2020, где в 5 матчах стал автором 2 голов и 1 ассиста.

Трансферная стоимость 25-летнего украинца равняется 15 000 000 евро (по оценке портала «Transfermarkt»).

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