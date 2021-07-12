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Месси завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины

Дата публикации: 12-07-2021

Месси завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины

В ночь на 11-го июля состоялся финал Копа Америка, в котором сошлись Бразилия и Аргентина. Победа осталась за «альбиселесте». Решающий гол на счету Анхеля Ди Марии, который отличился на 22-ой минуте, перебросив голкипера после проникающей передачи.

Победа на Кубке Америки стала первой для Лионеля Месси на международном уровне. Ранее у него не было трофеев в составе сборной. В 2007, 2015 и 2016 годах форвард проигрывал вместе с Аргентиной в решающем матче турнира. В 2019 году он завоевал бронзу Копа Америка. Также на его счету серебро ЧМ-2014.

На завершившемся турнире Лео провел 7 поединков, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

По ходу Кубка Америки 34-летний футболист стал свободным агентом, поскольку его соглашение с «Барселоной» завершилось 1-го июля.

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