Месси завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины
В ночь на 11-го июля состоялся финал Копа Америка, в котором сошлись Бразилия и Аргентина. Победа осталась за «альбиселесте». Решающий гол на счету Анхеля Ди Марии, который отличился на 22-ой минуте, перебросив голкипера после проникающей передачи.
Победа на Кубке Америки стала первой для Лионеля Месси на международном уровне. Ранее у него не было трофеев в составе сборной. В 2007, 2015 и 2016 годах форвард проигрывал вместе с Аргентиной в решающем матче турнира. В 2019 году он завоевал бронзу Копа Америка. Также на его счету серебро ЧМ-2014.
На завершившемся турнире Лео провел 7 поединков, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
По ходу Кубка Америки 34-летний футболист стал свободным агентом, поскольку его соглашение с «Барселоной» завершилось 1-го июля.
Похожие новости:
Национальная команда Аргентины обзавелась новым тренером – им стал предыдущий наставник «Сан-Паулу» (Бразилия) Э. Бауза. Бывший...
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит 900-й матч в профессиональной карьере. Встреча полуфинала Кубка Испании с «Севильей», на которую...
Звездный голеадор «Барсы» отличился пятисотым результативным ударом в своей карьере. Второе взятие ворот «Валенсии» имени...
Ровно 12 лет назад, 24-го июля 2008-го года, форвард «Барселоны» Лионель Месси поменял игровой номер после ухода из каталонского клуба...
Сборная Аргентины в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, одержала гостевую победу над Перу со счётом 2:0....