«Милан» готов взять Влашича в аренду у ЦСКА с обязательным выкупом
«Milan News», называя источником информации «Sky Italia», пишет, что переговоры между «Миланом» и ЦСКА относительно трансфера Николы Влашича продолжаются. Итальянцы готовы арендовать хавбека с опцией обязательного выкупа.
Ранее СМИ сообщали, что Иван Газидис, занимающий должность генерального директора «россонери», обсудил с руководством «армейцев» условия перехода 23-летнего полузащитника.
Никола Влашич является главным активом ЦСКА и одним из лучших игроков РПЛ. В завершившемся сезоне хорват появлялся на поле в составе московской команды в 34 встречах (12 забитых мячей, 6 голевых пасов). С «красно-синими» Никола связан контрактом до лета 2024 года.
Влашич в составе сборной Хорватии был участником Евро-2020, где в 4 поединках отличился 1 раз.
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