«Байер» хочет усилиться защитником «ПСЖ»

Дата публикации: 13-07-2021

Митчелл Баккер, принадлежащий «Пари Сен-Жермен», в ближайшее время может поменять клуб. Такую информацию опубликовал ресурс AD.nl.



Голландское издание сообщило, что в своем составе 21-летнего защитника хочет видеть «Байер». Леверкузенская команда подготовила для футболиста 5-летний контракт.



По данным источника, стороны уже согласовали условия сделки, а сам Баккер отправился в Германию. О трансфере «фармацевты» должны объявить в ближайшее время. Сумма, которую немецкий клуб заплатил за переход, пока держится в секрете.



В сезоне 20/21 на счету Баккера 40 встреч за «ПСЖ», в которых он отметился 2 ассистами и 2 предупреждениями. Соглашение голландца с парижанами действовало еще 2 года.



Ценник на защитника составляет 10 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»).