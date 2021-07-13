«Байер» хочет усилиться защитником «ПСЖ»
Митчелл Баккер, принадлежащий «Пари Сен-Жермен», в ближайшее время может поменять клуб. Такую информацию опубликовал ресурс AD.nl.
Голландское издание сообщило, что в своем составе 21-летнего защитника хочет видеть «Байер». Леверкузенская команда подготовила для футболиста 5-летний контракт.
По данным источника, стороны уже согласовали условия сделки, а сам Баккер отправился в Германию. О трансфере «фармацевты» должны объявить в ближайшее время. Сумма, которую немецкий клуб заплатил за переход, пока держится в секрете.
В сезоне 20/21 на счету Баккера 40 встреч за «ПСЖ», в которых он отметился 2 ассистами и 2 предупреждениями. Соглашение голландца с парижанами действовало еще 2 года.
Ценник на защитника составляет 10 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»).
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