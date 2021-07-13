«Реал» требует от «МЮ» 50 млн евро за Варана
Дата публикации: 13-07-2021
«Реал» согласился отпустить Рафаэля Варана. При этом мадридцы намерены получить за защитника внушительную компенсацию.
«ABC» пишет, что руководство «сливочных» немного снизило свои финансовые запросы. Изначально клуб хотел выручить за 28-летнего француза 60 млн евро. Теперь «Реал» устроит сумма в 50 миллионов.
Как известно, Вараном активно интересуется «Ман Юнайтед», но англичане готовы заплатить за него всего € 45 млн. Испанский гранд ждёт, когда «манкунианцы» улучшат предложение.
В 2022 году контракт Варана с «Реалом» истечет, потому мадридцы хотят продать его в ближайшее время. Сам центрбек также не против перехода в другую команду.
В завершившемся сезоне на счету Рафаэля 41 поединок за «сливочных» (2 забитых мяча).
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