«Зенит» положил глаз на полузащитника сборной Перу
Дата публикации: 13-07-2021
Ресурс «Líbero», ссылаясь на «ESPN Peru», рассказал о потенциальном новичке «Зенита».
Петербургская команда заинтересовалась 31-летним Йосимаром Йотуном, ранее выступавшим за «Крус Асуль». Среди других претендентов на хавбека значатся один бразильский клуб и две испанские команды.
Йотун воспитывался в «Спортинг Кристал», за который выступал до 2014 года. В разное время полузащитник защищал цвета «Хосе Гальвеса», «Васко да Гамы», «Мальмё» и «Орландо Сити». В 2019 году перуанец подписал с «Крус Асулем» долгосрочный контракт, который завершился 30-го июня. В настоящее время футболист находится без клуба.
Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Перу в 2,5 млн евро.
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