«Зенит» положил глаз на полузащитника сборной Перу

Дата публикации: 13-07-2021

Ресурс «Líbero», ссылаясь на «ESPN Peru», рассказал о потенциальном новичке «Зенита».



Петербургская команда заинтересовалась 31-летним Йосимаром Йотуном, ранее выступавшим за «Крус Асуль». Среди других претендентов на хавбека значатся один бразильский клуб и две испанские команды.



Йотун воспитывался в «Спортинг Кристал», за который выступал до 2014 года. В разное время полузащитник защищал цвета «Хосе Гальвеса», «Васко да Гамы», «Мальмё» и «Орландо Сити». В 2019 году перуанец подписал с «Крус Асулем» долгосрочный контракт, который завершился 30-го июня. В настоящее время футболист находится без клуба.



Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Перу в 2,5 млн евро.