Ярмоленко будет зарабатывать в «Фенербахче» 4 млн евро в год
Дата публикации: 13-07-2021
Ресурс «Haber365» опубликовал подробности соглашения Андрея Ярмоленко с «Фенербахче».
По данным источника, украинец согласился на условия, предложенные турецкой командой. 31-летний вингер хотел получать в новом клубе 4,5 млн евро, но в итоге его устроила меньшая сумма. В Турции ежегодный доход Ярмоленко составит 4 000 000 евро.
«Фенербахче» не пришлось платить за футболиста, поскольку он договорился с «Вест Хэмом» о досрочном расторжении контракта. Соглашение украинца с английской командой было в силе до 2022 года.
Состав лондонцев Ярмоленко пополнил в 2018 году и обошелся клубу в 20 млн евро. В завершившемся сезоне украинец провел за «молотобойцев» 22 поединка, в которых трижды поразил ворота соперника и сделал 4 ассиста.
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