«Динамо» может подписать венесуэльского форварда Рамиреса

Дата публикации: 13-07-2021

«UA Tribuna» информирует, что киевское «Динамо» хочет приобрести форварда Эрика Рамиреса, права на которого принадлежат словацкому клубу «ДАК». За трансфер венесуэльца украинцы могут заплатить 2-3 млн евро.



Ранее СМИ писали, что переговоры по переходу 22-летнего футболиста вел «Рубин». По одной из версий, казанцы отказались от сделки по причине того, что у игрока обнаружились проблемы со здоровьем. Однако не исключено, что всему виной стали слишком большие комиссионные, которые запросил агент нападающего.



В «ДАК» Рамирес перешел в 2019 году. По ходу минувшего сезона он был задействован в 35 поединках, в которых стал автором 17 голов и 8 ассистов.



До этого форвард выступал за венесуэльские «Эстудиантес» и «Замору», чешскую «Карвину» и словацкую «Сеницу».