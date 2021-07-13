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«Динамо» может подписать венесуэльского форварда Рамиреса

Дата публикации: 13-07-2021

«Динамо» может подписать венесуэльского форварда Рамиреса

«UA Tribuna» информирует, что киевское «Динамо» хочет приобрести форварда Эрика Рамиреса, права на которого принадлежат словацкому клубу «ДАК». За трансфер венесуэльца украинцы могут заплатить 2-3 млн евро.

Ранее СМИ писали, что переговоры по переходу 22-летнего футболиста вел «Рубин». По одной из версий, казанцы отказались от сделки по причине того, что у игрока обнаружились проблемы со здоровьем. Однако не исключено, что всему виной стали слишком большие комиссионные, которые запросил агент нападающего.

В «ДАК» Рамирес перешел в 2019 году. По ходу минувшего сезона он был задействован в 35 поединках, в которых стал автором 17 голов и 8 ассистов.

До этого форвард выступал за венесуэльские «Эстудиантес» и «Замору», чешскую «Карвину» и словацкую «Сеницу».

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