Жоау Мариу перешел в «Бенфику». Игроком интересовался «Спартак»
Дата публикации: 14-07-2021
Сайт «Бенфики» подтвердил информацию о подписании контракта с Жоау Мариу. Детали соглашения не раскрываются.
Прежним клубом португальца был «Интер». Интересно, что итальянцы решили не продавать хавбека «Бенфике», поскольку в его контракте был указан пункт, обязывающий «нерадзурри» перечислить «Спортингу» 30 млн евро компенсации в случае, полузащитник будет продан другой португальской команде. В итоге Жоау договорился с «Интером» о досрочном прекращении сотрудничества.
Ранее сообщалось, что заполучить футболиста пытался «Спортинг», который предлагал за его трансфер 4 млн евро.
Также в СМИ была информация об интересе к Жоау Мариу со стороны «Спартака». За португальца «красно-белые» готовы были отдать 7 500 000 евро.
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