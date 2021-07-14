Жоау Мариу перешел в «Бенфику». Игроком интересовался «Спартак»

Дата публикации: 14-07-2021

Сайт «Бенфики» подтвердил информацию о подписании контракта с Жоау Мариу. Детали соглашения не раскрываются.



Прежним клубом португальца был «Интер». Интересно, что итальянцы решили не продавать хавбека «Бенфике», поскольку в его контракте был указан пункт, обязывающий «нерадзурри» перечислить «Спортингу» 30 млн евро компенсации в случае, полузащитник будет продан другой португальской команде. В итоге Жоау договорился с «Интером» о досрочном прекращении сотрудничества.



Ранее сообщалось, что заполучить футболиста пытался «Спортинг», который предлагал за его трансфер 4 млн евро.



Также в СМИ была информация об интересе к Жоау Мариу со стороны «Спартака». За португальца «красно-белые» готовы были отдать 7 500 000 евро.