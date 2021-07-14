«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры с форвардом сборной Нидерландов

Дата публикации: 14-07-2021

«The Anfield Talk», ссылаясь на «Твиттер» Фабрицио Романо, сообщает, что Дониэлл Мален вряд ли останется в чемпионате Нидерландов еще на сезон. 22-летним форвардом ПСВ активно интересуются «Боруссия» (Дортмунд) и «Ливерпуль». Обсуждение условий сделки между клубами только началось.



На молодежном уровне нападающий защищал цвета «Арсенала» и «Аякса». В 2018 году голландец перебрался в ПСВ, за который в сезоне 2020/2021 провел 32 встречи (19 забитых мячей, 8 результативных пасов).



Transfermarkt.de оценивает Малена в 30 000 000 евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.



Дебют форварда в сборной состоялся в 2019 году. На Евро-2020 он провел за Нидерланды 4 матча, в которых стал автором 2 голевых пасов.