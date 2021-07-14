Абрамович готов заплатить за Холанда 175 млн евро
«Челси» попытается оформить трансфер Эрлинга Холанда, несмотря на внушительную сумму, которую хочет получить за своего игрока «Боруссия» (Дортмунд). Об этом пишет «Foot Mercato», указывая в качестве источника информации «Bild».
Роман Абрамович, являющийся собственником лондонской команды, готов выделить на сделку 175 млн евро. Если клубы договорятся, то переход норвежца займет вторую строчку в топ наиболее дорогих трансферов. На данный момент рейтинг возглавляет сделка, которую оформил «ПСЖ», заплативший «Барселоне» за Неймара 222 млн евро.
В «Боруссии» Холанд выступает уже 1,5 сезона. Его соглашение с немецким клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне норвежец провел за «шмелей» 40 встреч, отличившись 40 раз и сделав 11 ассистов.
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