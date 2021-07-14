Абрамович готов заплатить за Холанда 175 млн евро

Дата публикации: 14-07-2021

«Челси» попытается оформить трансфер Эрлинга Холанда, несмотря на внушительную сумму, которую хочет получить за своего игрока «Боруссия» (Дортмунд). Об этом пишет «Foot Mercato», указывая в качестве источника информации «Bild».



Роман Абрамович, являющийся собственником лондонской команды, готов выделить на сделку 175 млн евро. Если клубы договорятся, то переход норвежца займет вторую строчку в топ наиболее дорогих трансферов. На данный момент рейтинг возглавляет сделка, которую оформил «ПСЖ», заплативший «Барселоне» за Неймара 222 млн евро.



В «Боруссии» Холанд выступает уже 1,5 сезона. Его соглашение с немецким клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне норвежец провел за «шмелей» 40 встреч, отличившись 40 раз и сделав 11 ассистов.