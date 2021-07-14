Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Дата публикации: 14-07-2021

«Daily Express» сообщает, что Антуан Гризманн в скором времени может покинуть «Барселону». Наиболее вероятен его переход в один из английских топ-клубов. Трансфер форварда рассматривают «Челси» и «Ман Юнайтед».



Для француза приоритетом является возвращение в «Атлетико», за который он выступал до перехода в «Барселону». Каталонцы готовы продать 30-летнего нападающего. При этом отпускать его в стан прямого конкурента «сине-гранатовые» не хотят, потому переезд Антуана в Мадрид маловероятен.



Известно, что Гризманн продолжает обсуждать с руководством клуба свое будущее в «Барселоне». Первый сбор каталонцев стартует 20-го июля.



В минувшем сезоне француз отметился 20 голами и 13 результативными пасами в 51 матче за «блаугранас».