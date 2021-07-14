Онлайн трансляции
Воскресенье 11 июля

22:00  euro2020 Италия - Англия
Свернуть список

Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Дата публикации: 14-07-2021

Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии

«Daily Express» сообщает, что Антуан Гризманн в скором времени может покинуть «Барселону». Наиболее вероятен его переход в один из английских топ-клубов. Трансфер форварда рассматривают «Челси» и «Ман Юнайтед».

Для француза приоритетом является возвращение в «Атлетико», за который он выступал до перехода в «Барселону». Каталонцы готовы продать 30-летнего нападающего. При этом отпускать его в стан прямого конкурента «сине-гранатовые» не хотят, потому переезд Антуана в Мадрид маловероятен.

Известно, что Гризманн продолжает обсуждать с руководством клуба свое будущее в «Барселоне». Первый сбор каталонцев стартует 20-го июля.

В минувшем сезоне француз отметился 20 голами и 13 результативными пасами в 51 матче за «блаугранас».

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Гризманн может продолжить свою карьеру в АПЛ
    Гризманн может продолжить свою карьеру в АПЛ
    Антуан Гризманн в летнее межсезонье может сменить «Барселону» на один из английских топ-клубов. Интерес к французскому форварду проявляют «Челси» и...
  • Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
    Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
    Антуан Гризманн продолжает искать себя в «Барселоне», а его игра регулярно подвергается критике. На этот раз с негативным отзывом о действиях...
  • Гризманн может усилить Барселону
    Гризманн может усилить Барселону
    Испанские футбольные издания сообщают о том, что между «Барселоной» и «Атлетико» из Мадрида была достигнута договоренность...
  • Гризманн в шаге от перехода в английский клуб
    Гризманн в шаге от перехода в английский клуб
    По сведениям издания Manchester Evening News, сделка по переходу А. Гризманна в состав «Ман Юнайтед» уже практически заключена. Источник...
  • «Барселона» не планирует расставаться с Гризманном
    «Барселона» не планирует расставаться с Гризманном
    По информации Mundo Deportivo, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн останется в каталонском клубе, несмотря на интерес других...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close