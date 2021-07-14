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Алекс Теллес может перейти в «Интер» или «Рому»

Дата публикации: 14-07-2021

Алекс Теллес может перейти в «Интер» или «Рому»

Алекс Теллес, принадлежащий «МЮ», может перебраться в Серию А. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Николо Скира.

По данным инсайдера, услуги защитника через посредников были предложены «Интеру» и «Роме». Примечательно, что за миланцев футболист уже выступал в сезоне 2015/2016 в статусе арендованного игрока. За «нерадзурри» он провел 22 поединка.

Состав «манкунианцев» Теллес пополнил в 2020 году, но игроком основного состава так и не стал. Бразилец не смог конкурировать с Люком Шоу, проведя за «Ман Юнайтед» с момента перехода всего 24 встречи.

Бразилец воспитывался в «Жувентуде». В Европу защитник перебрался в 2014 году, подписав контракт с «Галатасараем». Ценник на Теллеса составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).

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