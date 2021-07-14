«Манчестер Сити» нацелился на подписание Ингса

Дата публикации: 14-07-2021

По информации «Football Insider», «Ман Сити» попытается заполучить Дэнни Ингса в летнее трансферное окно. «Горожане» после ухода Серхио Агуэро, заключившего контракт с «Барселоной», продолжают поиски футболиста в линию нападения.



Источник сообщает, что команда Пепа Гвардиолы уже начала переговоры с «Саутгемптоном», владеющим правами на форварда, касательно условий сделки. При этом «Сити» не является единственным претендентом на Ингса. Футболист также интересен «МЮ» и «Тоттенхэм Хотспур».



Сезон 20/21 выдался для нападающего «Саутгемптона» весьма удачным. За 29 поединков он сумел отличиться 12 раз и отдал 4 голевые передачи. Со «святыми» Ингс связан контрактом до следующего лета.



Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость англичанина ровно 22 млн евро.