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«Челси» предложил 100 млн евро за Кьезу. «Ювентус» отказался вести переговоры

Дата публикации: 15-07-2021

«Челси» предложил 100 млн евро за Кьезу. «Ювентус» отказался вести переговоры

В «Твиттере» Кристиана Фалька появилась информация о попытке «Челси» подписать Федерико Кьезу.

Журналист написал, что лондонцы направили в «Ювентус» начальное предложение по трансферу 23-летнего форварда. «Аристократы» оценили нападающего в 100 млн евро. Однако руководство туринской команды отказалось от переговоров.

После удачного сезона за «Ювентус», в котором Кьеза в 33 матчах отличился 9 раз и сделал 9 голевых передач, последовало не менее выдающее выступление за Италию на Евро-2020. На турнире вингер стал одним из тех, кто добыл для сборной золотые медали. На его счету 7 поединков (2 забитых мяча).

Состав туринцев Кьеза пополнил осенью 2020 года, перебравшись из «Фиорентины». Transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 млн евро.

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