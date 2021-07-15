«Атлетико» может подписать экс-вратаря «ПСЖ» Сиригу
Сальваторе Сиригу может пополнить состав «Атлетико». «Матрасникам» необходим второй голкипер, который мог бы подменять или конкурировать с Яном Облаком. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Николо Скира.
Отмечается, что 34-летний Сиригу интересен не только мадридцам. Кандидатуру вратаря также рассматривает «Ювентус». В Турине голкипера хочет видеть Массимилиано Аллегри, вновь возглавивший клуб через 2 года после ухода.
В сезоне 20/21 на счету Сиригу 32 встречи за «Торино», в 7 из которых он отстоял на ноль. В 2011-2017 годах вратарь защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В составе парижан голкипер 4 раза выиграл французскую Лигу 1.
С «Торино» Сиригу связан контрактом до лета 2022 года. Ценник на вратаря составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).
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