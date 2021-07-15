«Наполи» отказался от Эмерсона и переключился на Оливеру

Дата публикации: 15-07-2021

По данным «Football Italia», неаполитанцы решили отказаться от планов по покупке 26-летнего Эмерсона, недавно ставшего чемпионом Европы.



В своей команде защитника хотел видеть Лучано Спаллетти, которому нужен был игрок на левый фланг защиты. Однако «Наполи» пришлось поменять приоритеты, поскольку «Челси» намеревался получить за своего футболиста 20 млн евро. Столь высокая сумма отпугнула итальянцев, и они решили переключиться на Матиаса Оливеру.



Права на уругвайца принадлежат «Хетафе». Испанцы хотят получить за 23-летнего защитника порядка 15-18 млн евро, что несколько ниже запросов «Челси». Другим преимуществом Оливеры является возраст.