«Наполи» отказался от Эмерсона и переключился на Оливеру
Дата публикации: 15-07-2021
По данным «Football Italia», неаполитанцы решили отказаться от планов по покупке 26-летнего Эмерсона, недавно ставшего чемпионом Европы.
В своей команде защитника хотел видеть Лучано Спаллетти, которому нужен был игрок на левый фланг защиты. Однако «Наполи» пришлось поменять приоритеты, поскольку «Челси» намеревался получить за своего футболиста 20 млн евро. Столь высокая сумма отпугнула итальянцев, и они решили переключиться на Матиаса Оливеру.
Права на уругвайца принадлежат «Хетафе». Испанцы хотят получить за 23-летнего защитника порядка 15-18 млн евро, что несколько ниже запросов «Челси». Другим преимуществом Оливеры является возраст.
Похожие новости:
Калиду Кулибали – главная трансферная цель «Эвертона» на лето
«Эвертон» нацелился на 29-летнего Калиду Кулибали (источник – «Football Insider»). Уже летом игрок «Наполи» может перебраться в Англию. Карло...
«Эвертон» нацелился на 29-летнего Калиду Кулибали (источник – «Football Insider»). Уже летом игрок «Наполи» может перебраться в Англию. Карло...
«Наполи» вывесил ценник на Игуаина
Клуб из Неаполя не собирается продавать своего нападающего за сумму, которая будет хоть на цент ниже 55 миллионов. «Барселона» уже давно наблюдает за...
Клуб из Неаполя не собирается продавать своего нападающего за сумму, которая будет хоть на цент ниже 55 миллионов. «Барселона» уже давно наблюдает за...
Спаллетти запросил у «Наполи» 4 млн евро за сезон. Клуб предлагает 2,5 млн евро
«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано...
«Football Italia», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», опубликовал подробности переговоров между «Наполи» и Лучано...
«Ювентус» и «Челси» могут обменяться фланговыми защитниками
«Челси» и «Ювентус» готовы обменяться защитниками. Сделка может состояться ближайшим летом. Ресурс «Calciomercato» сообщает, что лондонцы хотят...
«Челси» и «Ювентус» готовы обменяться защитниками. Сделка может состояться ближайшим летом. Ресурс «Calciomercato» сообщает, что лондонцы хотят...
Рома интересуется игроком Барселоны Вермаленом
Римляне намерены обсудить с руководством «Барселоны» трансфер защитника Томаса Вермалена. Как сообщает Gazzetta World, изначально...
Римляне намерены обсудить с руководством «Барселоны» трансфер защитника Томаса Вермалена. Как сообщает Gazzetta World, изначально...