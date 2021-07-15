«Милан» отказался продать Тео Эрнандеса в «ПСЖ» за 40 млн евро
Дата публикации: 15-07-2021
«ПСЖ» готов выкупить контракт Тео Эрнандеса у «Милана», однако итальянцы не планируют продавать своего игрока (источник «Tuttosport»).
Сообщается, что парижане не собираются прекращать переговоры и намерены направить в «Милан» новое предложение.
Защитник воспитывался в академии «Атлетико», пробиться в основу которого ему не удалось. В 2017 году Эрнандес подписал контракт с «Реалом». Карьера француза в Мадриде также не сложилась, и через 2 года он перебрался в «Милан».
«Россонери» приобрели 23-летнего француза у «Реала» два года назад, заплатив за него 21,5 млн евро. С момента перехода Тео провел 81 встречу (15 забитых мячей, 13 ассистов).
Ценник на футболиста равняется 50 млн евро (согласно «Transfermarkt»).
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