«Милан» отказался продать Тео Эрнандеса в «ПСЖ» за 40 млн евро

Дата публикации: 15-07-2021

«ПСЖ» готов выкупить контракт Тео Эрнандеса у «Милана», однако итальянцы не планируют продавать своего игрока (источник «Tuttosport»).



Сообщается, что парижане не собираются прекращать переговоры и намерены направить в «Милан» новое предложение.



Защитник воспитывался в академии «Атлетико», пробиться в основу которого ему не удалось. В 2017 году Эрнандес подписал контракт с «Реалом». Карьера француза в Мадриде также не сложилась, и через 2 года он перебрался в «Милан».



«Россонери» приобрели 23-летнего француза у «Реала» два года назад, заплатив за него 21,5 млн евро. С момента перехода Тео провел 81 встречу (15 забитых мячей, 13 ассистов).



Ценник на футболиста равняется 50 млн евро (согласно «Transfermarkt»).