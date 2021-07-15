Свернуть список

«Эвертон» попытается подписать Кулибали

Дата публикации: 15-07-2021

«Эвертон» попытается подписать Кулибали

Николо Скира посредством «Twitter» сообщил, что в ближайшее время Калиду Кулибали может поменять клубную прописку.

По данным инсайдера, кандидатуру 30-летнего защитника «Наполи» рассматривает «Эвертон». В услугах сенегальца заинтересован лично Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «ирисок».

Кулибали является одним из ветеранов «Наполи». В неаполитанской команде Калиду выступает с 2014 года. В минувшем сезоне на счету сенегальца 37 встреч за итальянский клуб (1 забитый мяч, 12 предупреждений). Его соглашение с «адзурри» действует еще 2 года. Стоимость защитника составляет 48 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

Итальянцы готовы отпустить Кулибали, но хотят получить за него не менее 50-60 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Калиду Кулибали – главная трансферная цель «Эвертона» на лето
    Калиду Кулибали – главная трансферная цель «Эвертона» на лето
    «Эвертон» нацелился на 29-летнего Калиду Кулибали (источник – «Football Insider»). Уже летом игрок «Наполи» может перебраться в Англию. Карло...
  • Кулибали – приоритетная цель для «Манчестер Сити»
    Кулибали – приоритетная цель для «Манчестер Сити»
    Приоритетной целью по усилению обороны для «Манчестер Сити» остаётся защитник «Наполи» Калиду Кулибали. В сенегальце...
  • Кулибали может перейти в «Баварию»
    Кулибали может перейти в «Баварию»
    «Чемпионат.com» со ссылкой на «Tuttomercatoweb» опубликовал подробности возможной сделки по Калиду Кулибали. В услугах сенегальца заинтересована...
  • МЮ может заплатить за Кулибали 130 млн евро
    МЮ может заплатить за Кулибали 130 млн евро
         По информации итальянских изданий, «Манчестер Юнайтед» претендует на защитника «Наполи» Калиду...
  • ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    ПСЖ готов платить Кулибали 12 млн евро в год
    «Пари Сен-Жермен» вернулся к кандидатуре защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации издания «Footmercato»,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close