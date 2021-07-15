«Эвертон» попытается подписать Кулибали

Дата публикации: 15-07-2021

Николо Скира посредством «Twitter» сообщил, что в ближайшее время Калиду Кулибали может поменять клубную прописку.



По данным инсайдера, кандидатуру 30-летнего защитника «Наполи» рассматривает «Эвертон». В услугах сенегальца заинтересован лично Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «ирисок».



Кулибали является одним из ветеранов «Наполи». В неаполитанской команде Калиду выступает с 2014 года. В минувшем сезоне на счету сенегальца 37 встреч за итальянский клуб (1 забитый мяч, 12 предупреждений). Его соглашение с «адзурри» действует еще 2 года. Стоимость защитника составляет 48 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Итальянцы готовы отпустить Кулибали, но хотят получить за него не менее 50-60 миллионов евро.