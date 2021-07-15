Отступные за Месси по новому контракту с «Барселоной» составят 600 млн евро
Дата публикации: 15-07-2021
В Sport.es появились подробности нового соглашения Месси с «Барселоной».
Источник утверждает, что каталонцы договорились с аргентинцем о контракте со сроком действия 5 лет. По завершении сезона 22/23 нападающий сможет покинуть клуб, если решит перебраться в MLS.
При этом Лео, учитывая проблемы «сине-гранатовых» с бюджетом, согласился существенно снизить финансовые запросы. По новому соглашению 34-летний аргентинец будет получать на 50% меньше.
Годовая зарплата Месси в сезоне 21/22 составит 20 млн евро, в следующем сезоне она увеличится. Если аргентинец решит остаться в «Барселоне» после 2023 года, то получит солидную компенсацию, но затем сумма выплат по зарплате будет сокращаться. Отступные за форварда составят 600 млн евро.
Похожие новости:
Месси думает остаться в «Барселоне» ещё на год
Испанское медиа пишет, что Лионель Месси серьёзно задумался над тем, чтобы отработать контракт с «Барселоной» до конца. Изменить своё...
Испанское медиа пишет, что Лионель Месси серьёзно задумался над тем, чтобы отработать контракт с «Барселоной» до конца. Изменить своё...
Месси обозначил сумму желаемой зарплаты в «Манчестер Сити»
«The Sun» утверждает, что Лионель Месси рассматривает возможность перехода в «Ман Сити». 33-летний форвард в переговорах с «горожанами» сообщил о...
«The Sun» утверждает, что Лионель Месси рассматривает возможность перехода в «Ман Сити». 33-летний форвард в переговорах с «горожанами» сообщил о...
Источник: «ПСЖ» предложил Месси 3-летний контракт, от которого он не сможет отказаться
«ПСЖ» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси. По информации «TNT Sports», боссы парижан подготовили для звездного аргентинца предложение, от...
«ПСЖ» не оставляет попыток подписать Лионеля Месси. По информации «TNT Sports», боссы парижан подготовили для звездного аргентинца предложение, от...
Мбаппе объявил «ПСЖ» свои запросы по новому контракту
Издание «Football Espana», ссылаясь на «AS», опубликовало детали требований, выдвинутых Килианом Мбаппе по новому контракту. 22-летний француз...
Издание «Football Espana», ссылаясь на «AS», опубликовало детали требований, выдвинутых Килианом Мбаппе по новому контракту. 22-летний француз...
«Барселона» собирается уменьшить зарплату Месси
В преддверии переговоров с Лионелем Месси по новому контракту руководство «Барселоны» решило сократить зарплату капитану. Испанские СМИ...
В преддверии переговоров с Лионелем Месси по новому контракту руководство «Барселоны» решило сократить зарплату капитану. Испанские СМИ...