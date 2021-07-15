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Отступные за Месси по новому контракту с «Барселоной» составят 600 млн евро

Дата публикации: 15-07-2021

Отступные за Месси по новому контракту с «Барселоной» составят 600 млн евро

В Sport.es появились подробности нового соглашения Месси с «Барселоной».

Источник утверждает, что каталонцы договорились с аргентинцем о контракте со сроком действия 5 лет. По завершении сезона 22/23 нападающий сможет покинуть клуб, если решит перебраться в MLS.

При этом Лео, учитывая проблемы «сине-гранатовых» с бюджетом, согласился существенно снизить финансовые запросы. По новому соглашению 34-летний аргентинец будет получать на 50% меньше.

Годовая зарплата Месси в сезоне 21/22 составит 20 млн евро, в следующем сезоне она увеличится. Если аргентинец решит остаться в «Барселоне» после 2023 года, то получит солидную компенсацию, но затем сумма выплат по зарплате будет сокращаться. Отступные за форварда составят 600 млн евро.

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