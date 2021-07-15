«Тоттенхэм» согласовал с «Севильей» трансфер Кунде, но тот отказался переходить

Дата публикации: 15-07-2021

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался от перехода в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» несмотря на то, что клубы согласовали его трансфер за 30 000 000 евро. Помимо этого, «шпоры» были готовы включить в сделку своего игрока обороны Давидсона Санчеса.



Как сообщает авторитетный испанский таблоид «Marca», 22-летний футболист не видит смысла переходить в клуб, который по итогам прошлого сезона занял 7 место в АПЛ, оказавшись за боротом Лиги чемпионов, и вместо этого будет участвовать лишь в новообразованном турнире под названием Лига конференций.



Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году. С тех пор француз сыграл в 89 матчах, отметившись 6 голами и 2 результативными пасами. Его контракт с «нервионцами» в силе до 30 июня 2024 года.



Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Жюля в 60 000 000 евро.