Локателли согласовал условия контракта с «Ювентусом»
Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, на клубном уровне представляющий «Сассуоло», может продолжить карьеру в «Ювентусе». Новоиспеченный чемпион Европы договорился о сотрудничестве с туринцами до лета 2026 года. Об этом в «Twitter» написал журналист Николо Скира.
По словам известного инсайдера, теперь «бьянконери» предстоит согласовать сделку с руководством «Сассуоло». Также «Юве» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала» и «Боруссии» (Дортмунд), оба клуба готовы заплатить за одаренного итальянца до 35 000 000 евро. Стоит отметить, что ранее «черно-зеленые» намеревались заработать на продаже Локателли не менее 40 млн евро.
В минувшем розыгрыше Серии А 23-летний опорник провёл 34 встречи (4 гола и 3 ассиста). На Евро-2020 Мануэль выходил на поле 5 раз (всего 272 минуты) и занес в свой актив 2 забитых мяча.
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