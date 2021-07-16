«Фиорентина» представила нового главного тренера

Дата публикации: 16-07-2021

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что Винченцо Итальяно подписал с клубом 2-летнее соглашение. Презентация нового наставника уже состоялась.



Интересно, что ранее специалист успел пролонгировать контракт со «Специей», с которой он работал в прошлом сезоне. В соглашении присутствовал пункт, позволяющий Итальяно разорвать трудовые отношения с клубом. Команда, решившая его подписать, в качестве компенсации должна была заплатить «Специи» 1 млн евро.



Предполагалось, что в следующем сезоне руководить «Фиорентиной» будет Дженнаро Гаттузо. Специалист подписал контракт с «фиалками», но спустя 3 недели после этого покинул команду.



В сезоне 2020/2021 «Фиорентина» выступила не слишком удачно. Клуб из Флоренции стал 13-ым в Серии А.