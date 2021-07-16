«Фиорентина» представила нового главного тренера
Дата публикации: 16-07-2021
Пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что Винченцо Итальяно подписал с клубом 2-летнее соглашение. Презентация нового наставника уже состоялась.
Интересно, что ранее специалист успел пролонгировать контракт со «Специей», с которой он работал в прошлом сезоне. В соглашении присутствовал пункт, позволяющий Итальяно разорвать трудовые отношения с клубом. Команда, решившая его подписать, в качестве компенсации должна была заплатить «Специи» 1 млн евро.
Предполагалось, что в следующем сезоне руководить «Фиорентиной» будет Дженнаро Гаттузо. Специалист подписал контракт с «фиалками», но спустя 3 недели после этого покинул команду.
В сезоне 2020/2021 «Фиорентина» выступила не слишком удачно. Клуб из Флоренции стал 13-ым в Серии А.
Похожие новости:
«Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт с зарплатой в 2 млн евро
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может стать тренером «Фиорентины». В этом сезоне...
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может стать тренером «Фиорентины». В этом сезоне...
СМИ: Симоне Индзаги подписал двухлетний контракт с «Интером»
«Sky Sport Italia», называя в качестве источника журналиста Джанлуку Ди Марцио, информирует, что «Интер» договорился с Симоне Индзаги. В ближайшее...
«Sky Sport Italia», называя в качестве источника журналиста Джанлуку Ди Марцио, информирует, что «Интер» договорился с Симоне Индзаги. В ближайшее...
«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо
Дженнаро Гаттузо отработал в «Фиорентине» всего 23 дня. Пресс-служба «фиалок» сообщила, что клуб и коуч договорились о прекращении сотрудничества по...
Дженнаро Гаттузо отработал в «Фиорентине» всего 23 дня. Пресс-служба «фиалок» сообщила, что клуб и коуч договорились о прекращении сотрудничества по...
Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»
Николо Скира назвал нового кандидата на пост тренера «Фиорентины». По данным журналиста, Паулу Фонсека, в текущем сезоне работающий с «Ромой», может...
Николо Скира назвал нового кандидата на пост тренера «Фиорентины». По данным журналиста, Паулу Фонсека, в текущем сезоне работающий с «Ромой», может...
Источник: Гаттузо согласовал условия контракта с «Фиорентиной»
Ресурс «Sportface» сообщает, что следующим местом работы Дженнаро Гаттузо, возглавляющего «Наполи», станет «Фиорентина». Стороны уже обсудили условия...
Ресурс «Sportface» сообщает, что следующим местом работы Дженнаро Гаттузо, возглавляющего «Наполи», станет «Фиорентина». Стороны уже обсудили условия...