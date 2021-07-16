РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Александр Дюков, возглавляющий РФС, рассказал о ситуации с новым тренером российской сборной.
Функционер сообщил: «Планируем определиться до старта РПЛ. При выборе тренера мы будем опираться на решение конкретных целей. Задачи заключить соглашение с наставником, имеющим определенный паспорт, нет. У сборной есть краткосрочная цель по выходу на ЧМ-2022 (пройдёт в Катаре). Среди долгосрочных целей значится работа по созданию новой команды для удачного выступления на Евро-2024. Именно под эти задачи мы и ищем специалиста. Назвать имена конкретных кандидатов я не могу. Переговоры уже начались, и когда условия будут согласованы, мы обязательно обо всем объявим».
Напомним, сборная России осталась без тренера после того, как свой пост оставил Станислав Черчесов.
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