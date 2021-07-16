«Манчестер Сити» может купить Левандовского вместо Кейна

Дата публикации: 16-07-2021

«Ман Сити» готов рассматривать других форвардов в случае провала переговоров по трансферу Гарри Кейна, принадлежащего «Тоттенхэму». «Горожане» не уверены, что лондонская команда отдаст одного из своих лидеров.



Как известно, клуб из Манчестера пытался выкупить права на Кейна перед стартом Евро-2020, направив «Тоттенхэм Хотспур» официальное предложение. Однако «шпоры» отказались продавать нападающего за 100 млн фунтов (~117 млн евро). Президент лондонцев решил сохранить игрока еще на сезон.



По данным «Daily Mail», также «МС» прорабатывает запасной вариант с подписанием Роберта Левандовского. Его соглашение с «Баварией» рассчитано до 2023 года. Мюнхенцы вполне могут продать своего центрфорварда, чтобы исключить риски, связанные со снижением его стоимости через год.



По состоянию на сегодняшний день трансферная стоимость 32-летнего поляка находится на отметке 60 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).