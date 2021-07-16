«Барселона» готова расстаться с Брейтуэйтом

Дата публикации: 16-07-2021

«Барселона» продолжает работу по сокращению издержек.



По информации Sport.es «сине-гранатовые» готовы попрощаться еще с одним игроком. В ближайшее время клуб может покинуть Мартин Брейтуэйт, перебравшийся в столицу Каталонии 1,5 года назад. Тогда «Барселона» заплатила «Леганесу» за форварда 18 млн евро.



Сам 30-летний датчанин может изъявить желание покинуть команду с «Камп Ноу», поскольку конкурентов за место в старте у него прибавилось. Недавно каталонцы подписали Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, выступающих на схожей с Брейтуэйтом позиции.



На представителя сборной Дании претендуют сразу несколько клубов, среди которых «Брайтон», «Норвич» и «Вест Хэм». Однако «блаугранас» хотят получить за футболиста не менее 15 000 000 евро, что может помешать трансферу.