«Барселона» готова расстаться с Брейтуэйтом
«Барселона» продолжает работу по сокращению издержек.
По информации Sport.es «сине-гранатовые» готовы попрощаться еще с одним игроком. В ближайшее время клуб может покинуть Мартин Брейтуэйт, перебравшийся в столицу Каталонии 1,5 года назад. Тогда «Барселона» заплатила «Леганесу» за форварда 18 млн евро.
Сам 30-летний датчанин может изъявить желание покинуть команду с «Камп Ноу», поскольку конкурентов за место в старте у него прибавилось. Недавно каталонцы подписали Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, выступающих на схожей с Брейтуэйтом позиции.
На представителя сборной Дании претендуют сразу несколько клубов, среди которых «Брайтон», «Норвич» и «Вест Хэм». Однако «блаугранас» хотят получить за футболиста не менее 15 000 000 евро, что может помешать трансферу.
Похожие новости:
Летом из «Барселоны» могут уйти ряд футболистов. Sport.es утверждает, что «сине-гранатовые» намерены уменьшить зарплатную ведомость и изыскать...
Каталонская «Барселона» интересуется игроком «Валенсии» Хосе Луисом Гайя. Новое руководство «сине-гранатовых»...
«El Mundo Deportivo» гласит, что «Барса» обдумывает будущее двоих своих исполнителей: флангового бека Адриано и центрального...
Сразу два европейских топ-клуба заинтересованы в покупке Жерара Морено, выступающего в «Вильярреале». «Todofichajes» утверждает, что на нападающего...
«Барселона» заметно продвинулась в переговорах по трансферу Серхио Агуэро. По информации «AS», каталонцам удалось согласовать с аргентинцем детали...