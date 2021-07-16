«Вест Хэм» провел переговоры с «Динамо» по Бущану
«Вест Хэм Юнайтед» может усилиться голкипером «Динамо» (Киев) Георгием Бущаном. «Evening Standard» пишет, что руководство лондонцев уже обсудило условия трансфера с украинским клубом.
Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» оценивает Бущана в € 15 миллионов.
В завершившемся сезоне первый номер «молотобойцев» Лукаш Фабиански регулярно травмировался. По этой причине в клубе решили подстраховаться и подписать голкипера, способного конкурировать с ним.
Источник отмечает, что Бущан не является приоритетом для «Вест Хэма». Первоочередной целью «молотобойцев» считается 28-летний Альфонс Ареоля, принадлежащий «ПСЖ».
Не так давно, лондонцы рассматривали вариант с подписанием Сэма Джонстона. Однако клуб не устроила сумма в 10 млн фунтов, которую «Вест Бромвич» хотел получить за своего вратаря.
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