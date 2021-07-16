«Милан» в ближайшее время объявит о продлении аренды Браима Диаса
Дата публикации: 16-07-2021
Николо Скира написал в своем «Твиттере» о скором завершении переговоров по аренде Браима Диаса. Журналист сообщил, что 21-летнему испанцу комфортно в «Милане», и он хочет продолжить выступать в этой команде.
Соглашение «россонери» с «Реалом» предполагает возможность последующего выкупа хавбека. Если итальянцы решат приобрести Диаса, то им придется выплатить компенсацию в размере 25 000 000 евро. Однако у «сливочных» будет возможность провести обратный трансфер за 30-31 млн евро.
В сезоне 2020/2021 Диас защищал цвета «Милана» на правах аренды. За «россонери» испанец провел 39 матчей, отличившись 7 раз и сделав 4 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболитса равняется 15 миллионам евро (согласно оценке «Transfermarkt»).
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