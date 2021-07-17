Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта
«La Gazzetta dello Sport» пишет, что Криштиану Роналду планирует играть за «Ювентус» до завершения контракта.
Португалец окончательно определился в отношении продолжения своей карьеры. Форвард сообщил руководителям туринцев о желании играть в команде до конца трудового соглашения, действующего до следующего лета.
Состав «Ювентуса» Роналду пополнил в 2018 году и стал одним из лидеров клуба. В завершившемся сезоне на его счету 44 встречи за «бьянконери». Звездный португалец отличился 36 раз и стал лучшим снайпером Серии А.
Transfermarkt.de оценивает форварда в 45 млн евро.
Ранее СМИ писали о намерении Жорже Мендеша (агент Криштиану) встретиться с Федерико Керубини, недавно назначенным спортивным директором туринцев, чтобы обсудить с ним будущее своего клиента.
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