Игрок «Шахтера» попал в сферу интересов топ-клуба из Италии

Дата публикации: 17-07-2021

По информации Сальваторе Кантоне, представляющего ресурс «PianetaMilan», вингер «Шахтера» Тете может переехать в Италию. 21-летний футболист заинтересовал «Милан».



«Россонери» намерены приобрести игрока на правый фланг нападения, и бразилец входит в список кандидатов, которых рассматривает клуб. Представители итальянской команды уже связывались с «горняками» для обсуждения деталей трансфера.



До осуществления сделки «Милан» планирует продать Саму Кастильехо, действующего справа в атаке. В качестве потенциальных покупателей 26-летнего испанца называются несколько клубов Ла Лиги.



«Шахтер» подписал Тете в 2019 году. Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.



Ценник на бразильца равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).