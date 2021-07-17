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Игрок «Шахтера» попал в сферу интересов топ-клуба из Италии

Дата публикации: 17-07-2021

Игрок «Шахтера» попал в сферу интересов топ-клуба из Италии

По информации Сальваторе Кантоне, представляющего ресурс «PianetaMilan», вингер «Шахтера» Тете может переехать в Италию. 21-летний футболист заинтересовал «Милан».

«Россонери» намерены приобрести игрока на правый фланг нападения, и бразилец входит в список кандидатов, которых рассматривает клуб. Представители итальянской команды уже связывались с «горняками» для обсуждения деталей трансфера.

До осуществления сделки «Милан» планирует продать Саму Кастильехо, действующего справа в атаке. В качестве потенциальных покупателей 26-летнего испанца называются несколько клубов Ла Лиги.

«Шахтер» подписал Тете в 2019 году. Его контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ценник на бразильца равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).

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