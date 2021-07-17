«ПСЖ» готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара. Француз считает, что нужно уходить

Дата публикации: 17-07-2021

История с новым соглашением «ПСЖ» и Килиана Мбаппе продолжается. Напомним, контракт француза рассчитан до лета 2022 года.



По информации «Marca», парижане готовы существенно улучшить условия сотрудничества для 22-летнего форварда. По новому контракту зарплата Мбаппе станет такой же, как у Неймара. По неподтвержденным данным, в «Пари Сен-Жермен» бразилец получает около 30 000 000 евро ежегодно без бонусов и за минусом налогов.



Однако даже увеличение зарплаты пока не сказывается на настроении Килиана, который хочет покинуть Париж. По его мнению, он не сможет полностью реализовать свой потенциал на «Парк де Пренс». Деньги для француза стоят на втором месте.



В сезоне 20/21 Мбаппе провел за «красно-синих» 31 встречу, отметившись 27 голами и 7 ассистами.