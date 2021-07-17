«Арсенал» в третий раз отправил Салиба в аренду. Его покупали за 30 млн евро

Дата публикации: 17-07-2021

«Арсенал» вновь отдал Вильяма Салиба в аренду. Следующий сезон 20-летний центрбек проведет в составе «Марселя». Информацию об этом «канониры» разместили на своем сайте.



Пресс-служба «пушкарей» пожелала французу удачи, опубликовав следующее сообщение: «Желаем Вильяму успешно проявить себя вместе с «Марселем» в новом сезоне».



Права на Салиба англичане выкупили в 2019 году. Защитник обошелся клубу в 30 млн евро. Сразу после подписания контракта француз отправился в аренду в «Сент-Этьен».



По возвращению в Лондон проявить себя в составе «канониров» ему не удалось, и через полгода его арендовала «Ницца». За «орлят» Салиба провел 20 поединков в Лиге 1, в которых отличился 1 раз и получил 2 предупреждения.