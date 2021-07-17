Кюрзава отклонил предложение «Галатасарая» в ожидании интересов от клубов АПЛ

Дата публикации: 17-07-2021

Переговоры «Галатасарая» и «Пари Сен-Жермен» относительно перехода 28-летнего Левена Кюрзава продолжаются. На данный момент стороны достигли определенных результатов и определили сумму трансфера. Если сделка состоится, то турецкая команда заплатит за левого защитника 10 млн евро.



Сам Кюрзава не хочет подписывать контракт с «Галатасараем». Он готов ждать до завершения ТО и надеется получить предложение от клуба из АПЛ. Об этом сообщает издание «L`Equipe».



Еще в прошлом году «ПСЖ» хотел расстаться с Левеном, но в итоге стороны договорились о продолжении сотрудничества. Однако на этот раз руководство действующего чемпиона Франции не собирается упускать возможность получить солидную компенсацию за футболиста, продав его «Галатасараю».



Кюрзава – воспитанник «Монако». За княжеский клуб он выступал в период с 2002 по 2010 год, после чего стал игроком «ПСЖ».