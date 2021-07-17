Свернуть список

Кюрзава отклонил предложение «Галатасарая» в ожидании интересов от клубов АПЛ

Дата публикации: 17-07-2021

Переговоры «Галатасарая» и «Пари Сен-Жермен» относительно перехода 28-летнего Левена Кюрзава продолжаются. На данный момент стороны достигли определенных результатов и определили сумму трансфера. Если сделка состоится, то турецкая команда заплатит за левого защитника 10 млн евро.

Сам Кюрзава не хочет подписывать контракт с «Галатасараем». Он готов ждать до завершения ТО и надеется получить предложение от клуба из АПЛ. Об этом сообщает издание «L`Equipe».

Еще в прошлом году «ПСЖ» хотел расстаться с Левеном, но в итоге стороны договорились о продолжении сотрудничества. Однако на этот раз руководство действующего чемпиона Франции не собирается упускать возможность получить солидную компенсацию за футболиста, продав его «Галатасараю».

Кюрзава – воспитанник «Монако». За княжеский клуб он выступал в период с 2002 по 2010 год, после чего стал игроком «ПСЖ».

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Ювентус» согласовал контракт с Кюрзава
    «Ювентус» согласовал контракт с Кюрзава
    «Старая синьора» близка к подписанию француза. По данным «Telefoot», левый защитник «Пари Сен-Жермен» Левен...
  • Кюрзава покинет «ПСЖ» в январе
    Кюрзава покинет «ПСЖ» в январе
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Кюрзава вероятнее всего сменит клубную прописку в это трансферное окно. Как сообщает издание...
  • Кюрзава продлил контракт с «ПСЖ»
    Кюрзава продлил контракт с «ПСЖ»
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Курзава не сменит клубную прописку в ближайшее время. Пресс-служба парижан отрапортовала о том, что за...
  • Хавбек «Галатасарая» отклонил предложение «Спартака»
    Хавбек «Галатасарая» отклонил предложение «Спартака»
    Атакующий полузащитник «Галатасарая» Бельханда мог оказаться в РПЛ. Так, издание «Sabah» утверждает, что этой зимой...
  • Защитник Пари Сен-Жермен перейдет в Рому
    Защитник Пари Сен-Жермен перейдет в Рому
    История с переходом Люки Диня близка к своему завершению. Издание «L’Equipe» пишет, что «Рома» вскоре арендует...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close