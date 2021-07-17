«МЮ» и «Ливерпуль» интересуются Ауаром
Дата публикации: 17-07-2021
Борьба за Уссема Ауара, принадлежащего «Лиону», становится все более напряженной. Помимо «Арсенала», на хавбека также нацелились «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «МЮ».
Ауар связан контрактом с «Лионом» до 2023 года. По данным «ESPN», французы готовы продать своего игрока. Сумма трансфера может составить около 25 млн евро.
Основным претендентом на полузащитника считается «Арсенал», который ищет усиление в центр поля.
Игрок схожего плана нужен и «Тоттенхэму». Дополнительным преимуществом «шпор» являются хорошие отношения с «Лионом».
Для «Ливерпуля» Ауар является отличным вариантом замены Джорджиньо Вейналдуму, ранее покинувшему команду.
В «Ман Юнайтед» видят в хавбеке альтернативу Полю Погба, контракт которого заканчивается через год.
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