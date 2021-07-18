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«Ювентус» предложил «Барселоне» Рэмзи в обмен на Пьянича

Дата публикации: 18-07-2021

«Ювентус» предложил «Барселоне» Рэмзи в обмен на Пьянича

По информации «Calciomercato», «Ювентус» планирует вернуть Миралема Пьянича, отдав за него другого игрока.

Клубу нужен полузащитник для замены Артура, получившего повреждение. Бразилец, недавно перенесший операцию, останется вне игры на 3 месяца. В обмен на Пьянича туринцы готовы предложить «Барселоне» Аарона Рэмзи.

Сам босниец не против возвращения в «Ювентус», цвета которого он защищал до переезда в Испанию.

Для «Барселоны», испытывающей проблемы финансового характера, расставание с хавбеком позволит снизить издержки по зарплате. Оклад Пьянича в Испании составляет 9 млн евро за сезон. Правда, Рэмзи получает немногим меньше – 7,5 млн евро ежегодно. В связи с этим не исключено, что каталонцы не будут рассматривать обмен.

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