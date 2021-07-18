«Ювентус» предложил «Барселоне» Рэмзи в обмен на Пьянича

Дата публикации: 18-07-2021

По информации «Calciomercato», «Ювентус» планирует вернуть Миралема Пьянича, отдав за него другого игрока.



Клубу нужен полузащитник для замены Артура, получившего повреждение. Бразилец, недавно перенесший операцию, останется вне игры на 3 месяца. В обмен на Пьянича туринцы готовы предложить «Барселоне» Аарона Рэмзи.



Сам босниец не против возвращения в «Ювентус», цвета которого он защищал до переезда в Испанию.



Для «Барселоны», испытывающей проблемы финансового характера, расставание с хавбеком позволит снизить издержки по зарплате. Оклад Пьянича в Испании составляет 9 млн евро за сезон. Правда, Рэмзи получает немногим меньше – 7,5 млн евро ежегодно. В связи с этим не исключено, что каталонцы не будут рассматривать обмен.