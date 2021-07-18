СМИ: футболист «Герты» Кордоба перешел в «Краснодар»

Дата публикации: 18-07-2021

В «Твиттере» Диего Руэды появилась информация о переходе 28-летнего Джона Кордобы в «Краснодар», который ранее выступал за берлинскую «Герту». Других деталей трансфера журналист «Caracol Radio» не раскрыл.



Кордоба воспитывался в структуре «Энвигадо», за который состоялся его дебют. В Европу форвард перебрался в 2013 году, подписав контракт с «Эспаньолом». После этого он успел поиграть за «Гранаду», «Майнц 05» и «Кельн». С 2020 года колумбиец выступает за «Герту».



В завершившемся сезоне Кордоба провел за берлинскую команду 21 встречу (7 забитых мячей, 2 голевые передачи). Ценник на футболиста составляет 15 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



«Краснодар» завершил прошлый сезон в РПЛ на 10-ой строчке и остался без Еврокубков.