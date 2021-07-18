Турецкие клубы не готовы платить 5 млн евро за трансфер Ярмоленко
Игорь Бурбас поделился информацией о будущем Андрея Ярмоленко. По данным журналиста, переезд украинца в Турцию вряд ли состоится. Причиной этого является слишком большой ценник, который «Вест Хэм» установил на своего игрока. Турки не готовы платить за Ярмоленко 5 млн евро.
Ранее некоторые СМИ писали о скором переходе 31-летнего футболиста в «Фенербахче». Более того, появилась информация и о его ежегодной зарплате в турецкой команде. Речь шла о сумме в 4 000 000 евро.
В прошлом сезоне Ярмоленко длительное время лечился и провел за «Вест Хэм Юнайтед» всего 24 встречи (3 забитых мяча).
При этом на Евро-2020 правый вингер проявил себя весьма неплохо. В 5 поединках за украинскую сборную он отличился 2 раза и сделал 2 ассиста.
Известный сайт Transfermarkt.de оценивает Ярмоленко ровно в € 4 миллиона.
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